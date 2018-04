Stig Ebbesen fortæller, at for eksempel stedmoderblomsten godt kan plantes ud nu, da de godt kan modstå en smule kulde, så haven behøver ikke at være helt tom for blomster. Foto: Hans-Jørgen Johansen

De grønne fingre må blive i vanterne

Påskeferien er i fuld gang. Men havde man regnet med at benytte påskedagene på en tur i haven for at flekse de grønne fingre, må man nok nøjes med at stikke en finger i jorden og konstatere, at plantesæsonen er forsinket.