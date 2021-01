De første virksomheder er klar til at bygge i kæmpe erhvervspark

- Vi har valgt at opføre vores nye domicil i Business Park Ringsted på grund af Ringsteds strategiske placering, der giver os mulighed for hurtigt at forsyne kunder i alle retninger, lyder det i en meddelelse fra Business Park Ringsted.

- Vi har taget et væsentlig skridt i udviklingen af erhvervslivet i Ringsted Kommune. Jeg er utrolig glad for, at Dansk Støbeasfalt nu går i gang med at opføre deres nye fabrik, siger borgmesteren.