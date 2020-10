De nye influencere skal promovere Ringsted Kommune overfor potentielle nytilflyttere. Fotocollage: Privatfotos

De første kommunale influencere: Her er man tæt på alting

Charlotte Klein og Wilhelmina Magallanes skal i rollen som kommunale influencere sprede budskabet om leveværdig by og kommune midt i mulighederne. Ifølge kvinderne bliver det ikke noget problem.

Ringsted - 01. oktober 2020

I Ringsted er man tæt på naturen og byen. Det mener både Charlotte Klein og Wilhelmina Magallanes, der enten er blevet i eller flyttet til Ringsted og som kommunens to ud af i alt seks nye ”influencere” skal inspirere flere til at flytte hertil.

36-årige Wilhelmina Magallanes meldte sig som frivillig influencer, fordi hun fandt ud af, at hun ikke skulle gøre så meget mere, end hun gjorde i forvejen. Igennem hendes mange opslag og billeder fra lokalområdet på Facebook og Instagram, kørte hun sådan set allerede kampagne for byen på de sociale medier.

36-årige Wilhelmina Magallanes flyttede fra København til Ringsted for otte år siden. Et kort pitstop i Jylland gjorde familien tiltrukket af den tryghed, der er i mindre bysamfund. Privatfoto

- Det falder mig sådan set meget naturligt, for jeg skal bare fortsætte med at reklamere for en by, jeg fortsat holder meget af at bo i, siger Wilhelmina Magallanes, der til daglig arbejder som privat børnepasser og for otte år siden flyttede fra København til Ringsted med sin familie, der tæller manden og nu tre børn.

Hvad er en influencer? Almindeligvis er influencere personer, der bliver fulgt af mange mennesker på sociale medier som Facebook, Instagram, Youtube eller blogs, og som derfor kan være ret effektive samarbejdspartnere, hvis der skal markedsføres eller spredes budskaber.

Flere influencers lever af at promovere produkter for virksomheder igennem deres popularitet og netværk.

I tilfælde med Ringsted Kommune er det første gang en kommune i Danmark benytter sig af influencere. - Det er en meget børnevenlig by, fordi man er i cykelafstand til både byen og naturen. Vores datter kan cykle alene til skole og selv gå hen til vennerne efterfølgende, hvilket hun ikke ville kunne i København, siger den nyslåede influencer og tilføjer: - Og så er hun og min mand ualmindeligt vandglade. Så da de første gang så svømmehallen i sin tid, var byen så godt som købt.

Bifalder moderne initiativ Også 32-årige Charlotte Klein meldte sig på banen som influencer, fordi hun kunne gøre en god sags tjeneste ved bare at fortsætte med at lægge opslag op fra familielivet i Kaserneområdet. Hun bifalder Ringsted Kommune for at tage nye midler i brug i promoveringen af centerbyen og kommunen. - Først og fremmest synes jeg, det er et interessant initiativ og en lidt nyere, moderne måde at gøre reklame for kommunen, siger Charlotte Klein, der er født og opvokset i Ringsted og nok aldrig kommer herfra.

32-årige Charlotte Klein meldte sig som influencer, fordi hun altid har boet i Ringsted og derfor kunne inspirere andre med sit solide lokalkendskab. Privatfoto

- Når man har boet her så længe og kender byen så godt, kan man godt stirre sig blindt på den. Så jeg har faktisk også meldt mig for at genopdage områder og steder, som jeg måske i dag tager en smule for givet, siger hun og tilføjer: - Og hvis jeg kan inspirere andre, er det jo bare fedt.

Bruger byen forskelligt Begge kvinder bruger byen på forskellige måder. Og har derfor også forskellige krav til, hvad den skal kunne. Hvor Wilhelmina Magallanes og familien lægger vægt på de korte, trygge afstande imellem bopælen på Øster Parkvej og skole- og daginstitutioner, har Charlotte Klein haft glæde af en by, der som bekendt ligger midt i mulighederne, når hun som jurist først har pendlet til København, siden Vordingborg.

Charlotte vil som influencer fortsætte med at lægge billeder op fra, hvordan et familieliv i Ringsted ser ud. Privatfoto

Naturen i kommunen er dog en fællesnævner, kvinderne nævner som en ligeså stor attraktion. - Vi prøver at være en aktiv familie, så jeg vil forsøge at vise, hvad Ringsted kan på det plan, bl.a. med oplevelsesstien og mountainbikespor, siger Charlotte Klein, der efter 32 år i Ringsted stadig kan blive overrasket, når hun løber langs åen, i Kærehave Skov eller er ude på en større oplevelsestur med sin mand og to børn i kommunens hjørner.

- Jeg bliver overrasket hele tiden, så jeg har faktisk ikke egentlige yndlingssteder. Jeg har lige været på en tur rundt om Gyrstinge sø, og selvom jeg er vokset op derude, blev jeg overrasket over, hvor rigt et dyreliv her er, siger hun.

Det var også ude ved Gyrstinge og i andre landområder, Wilhelmina Magallanes først kiggede på bolig. Familien valgte dog den lidt dyrere løsning i Ringsted midtby, fordi de her er tættere på alle byens tilbud.

Wilhelmina Magallanes havde svært ved at få et netværk i Ringsted og vil som influencer forsøge at gøre det lettere for nytilflyttere at få en omgangskreds. Privatfoto

Tæt kom familien dog ikke ligefrem på indbyggerne i den første tid. - Det er som om alle, der bor i Ringsted, har boet her hele livet og har de venner, de skal have. Vi er blevet taget godt imod af alle, men når folk har kendt hinanden i 30 år, er det svært at komme ind i som tilflytter, siger Wilhelmina Magallanes, der også er blevet influencer for at bygge bro mellem nye og nuværende ringstedere. - Det har været svært for os at få opbygget et netværk, men de sociale medier gør det lettere sammen med det rige foreningsliv, vi først lige har fået tid til at deltage i.

Et rigt foreningsliv Det er netop også kommunens foreningsliv, Charlotte Klein lægger vægt på, når det gælder netværk og sociale kontakter imellem voksne såvel som børn. - Vi er slet ikke interesserede i at flytte herfra, for vi synes egentlig Ringsted har det at byde på, som vi skal bruge, siger Charlotte Klein og slutter: - Det kan godt være, vi ikke har ligeså mange tilbud som på Nørrebro, men vi har rigtigt mange muligheder for et aktivt liv som børnefamilie. Og det vil jeg sådan set bare blive ved med at vise som influencer.