De Konservative har kandidatholdet klar til kommunalvalget

Byrådsmedlem og gruppeformand Andreas Karlsen blev allerede sidste år valgt som borgmesterkandidat for partiet og stod i aftes for at præsentere resten af de opstillede kandidater, som han sammen med bestyrelsen havde indstillet til vælgerforeningens medlemmer.

- Jeg synes, vi har et rigtigt stærkt kandidathold. Vi har en stærk lokal vælgerforening med mange engagerede medlemmer og et stærkt lokalt Konservativ Ungdom, der er klar til at give den gas i valgkampen. Vi er sultne efter at sikre så godt et valgresultat som overhovedet muligt, siger Andreas Karlsen efter opstillingsmødet og generalforsamlingen.