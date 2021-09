Linda Nielsen er med i Bruger- og Pårørenderådet på Knud Lavard Centret. Hun undrer sig over, at beboerne hænger på en stor del af regningen, når plejehjemmets faldefærdige altaner skal udskiftes. Privatfoto

Datter: Urimeligt at beboere skal betale faldefærdige altaner

Ringsted - 06. september 2021 kl. 14:16 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Hvorfor skal beboerne betale for udskiftningen af de faldefærdige altaner på Knud Lavard Centret, når byggeriet kun er 15 år gammelt?

Læs også: Frygter at få sten i hovedet

Det spørgsmål har Linda Nielsen stillet sig selv mange gange.

I dag er altanerne fortsat spærret af, og beboerne kommer selv til at betale det meste af udskiftningen, som ifølge forretningsfører Asger Poulsen fra Andelsboligforeningen af 1941, formentlig bliver gennemført i 2022.

Linda Nielsen forstår ikke, hvorfor regningen ender hos beboerne.

Forstår det ikke Beløbet svarer til en månedlig huslejestigning på 352 kr.

- Det er i bund og grund urimeligt, at borgerne skal betale. Jeg forstår simpelthen ikke, at der sker byggesjusk på den her måde. Altanerne bør kunne holde længere tid end kun 15 år. Bygherren må stå til ansvar for, at det er lavet så dårligt, siger Linda Nielsen.

Ingen andre pengekasser Hos Andelsboligforeningen af 1941, som er bygherre sammen med Ringsted Kommune, lyder svaret, at der ikke er andre til at betale for de nye altaner.

- Det er den måde, det almene boligområde er bygget op på. Der er kun én gruppe til at tage sig af det, og det er beboerne. Der er ikke andre pengekasser at tage af. Sådan er lovgivningen, siger Asger Poulsen.

Imens undrer Linda Nielsen sig over, at der ikke kan gøres mere.

- Jeg synes, det er for hurtigt, at man konkluderer, at ingen kan holdes ansvarlige, siger hun.

Forretningsføreren oplyser, at Byggeskadefonden har været med inde over sagen, og at der ifølge fonden ikke umiddelbart er mulighed for at gå videre med sagen. Ordningen dækker anerkendte byggeskader i boligbyggeri, der er bygget, renoveret eller byfornyet med offentlig støtte.

DAGBLADET kunne fredag fortælle, at Andelsboligselskabet af 1941 nu også vil undersøge nabobyggeriet, Afdeling 31, for muligt byggesjusk.

Det drejer sig om 40 ældreboliger, som er bygget på samme tid som Knud Lavard Centret.

