Hele Danske Banks afdeling i Ringsted ses her foran bankens ?nye? gamle indgang. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Danske Bank øger sikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske Bank øger sikkerheden

Ringsted - 10. april 2018 kl. 15:33 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Danske Banks kunder i Ringsted fremover skal i banken, skal de ind gennem den gamle hovedindgang, både hvis de skal til rådgivningsmøde eller har brug for hjælp ved kassen.

Læs også: Bankrøver og øksemand fanget efter 10 timers jagt

- I forlængelse af den triste hændelse i februar, hvor vi var udsat for røveri, har vi fået et nyt og mere sikkert kassesystem. Det har vi valgt at lægge sammen med vores rådgivningsområde for at skabe mere tryghed for både medarbejdere og kunder, oplyser filialdirektør Per Nygaard.

Han nævner, at kunderne også fortsat kan bruge indgangen fra parkeringspladsen, for eksempel hvis de gerne vil undgå trapperne op til det nye kasseområde.

Det nye kassesystem, der også er kendt fra tankstationer og supermarkeder, øger sikkerheden, fordi kassebeholdningen er låst inde i en boks.

- Vi er meget glade for det nye og mere sikre kassesystem. Dog betyder det, at vi nu kun har en kasse, men det har vi vurderet er tilstrækkeligt, fordi flere og flere kunder bruger vores pengeautomater og andre løsninger, siger Per Nygaard.

Han nævner endvidere, at det er nødvendigt med en forudbestilling, hvis man har brug for at hæve over 15.000 kroner. En god nyhed i Danske Bank i Ringsted er også, at flytningen af kasseområdet giver plads til en ny pengeautomat i bankens foyer, der bliver sat op i løbet af april. Her kan kunderne som noget nyt selv sætte deres kontanter i banken.

- Den nye pengeautomat gør det både nemt og hurtigt for kunderne selv at sætte penge ind på deres bankkonto. Samtidig er det muligt at bruge pengeautomaterne hele døgnet, siger Per Nygaard og tilføjer, at man naturligvis også fortsat kan hæve Euro i den ene af pengeautomaterne.

relaterede artikler

Politiet sneg sig ind på formodet øksemand på pornoklub 19. februar 2018 kl. 22:21

Efter økseangreb og røveri: Intens menneskejagt på Sjælland 19. februar 2018 kl. 20:26