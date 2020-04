Dansk mester i ræs

På trods af, at Villiam Bülow Tvile fra Ringsted kun er 14 år, så er han ikke desto mindre blevet Danmarksmester i at køre ræs.

Det er vel at mærke miniracer, som Villiam Bülow Tvile, har styret så sikker, at han er kåret som den bedste her i landet i U-16 klassen.