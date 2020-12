Dansk Slager Parade kommer til Ringsted

Koncertarrangør Stig Ulrichsen har to nye navne med, og det bliver også gensyn med solister, som har været med til at gøre Dansk Slager Parade til den længst løbende turné i Danmark. Der er 23. år turbussen forlader sin garage, når startskuddet lyder den 14. januar.

Drama Queen, hvis borgerlige navn er Peter Andersen, er Paradens mandlige grandprix stjerne - klædt ud som dronning for at matche sin sang og sit kunstnernavn. Ud over sit hit Drama Queen, er Peter en kunstner, der bevæger sig i mange genrer.