Dansk Folkepartis Per Nørhave har benyttet initiativretten til at tage en enkeltsag omkring nabostøj op i Klima- og Miljøudvalget.

Dansk Folkeparti løfter enkeltsag om nabostøj

Man kan blive irriteret på sin nabo over mange småting, men hvis det står på i halve til hele år, kan det jo ikke blive ved snakken.

Efter at have lagt øre til sin nabos kørsel på sit ATV-køretøj i baghaven hen over hele sidste sommer, opgav en borger fra en landsby nord for Ringsted mægling over hækken og henvendte sig til Ringsted Kommune.

Borgeren håbede, at kommunen kunne gribe ind og forbyde naboen at fræse rundt på sit køretøj. Kommunen mente dog ikke, at kørslen var generende nok til at nedlægge et reelt forbud mod brug af ATV’en i baghaven.