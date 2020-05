Send til din ven. X Artiklen: Danmission Genbrug åbner i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmission Genbrug åbner i dag

Ringsted - 01. maj 2020 kl. 08:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra i dag, fredag klokken 10, er det igen muligt at gøre gode genbrugskøb i Danmission Genbrug, Tinggade 22, Ringsted.

Genåbningen sker helt i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger og på en måde, så både frivillige og kunder kan føle sig trygge.

Mange kunder og frivillige har trippet utålmodigt siden genbrugsbutikken måtte låse døren 12. marts og sende frivillige og kunder hjem for at undgå eventuel smittespredning af coronavirus i butikken.

Nu er Danmission klar til at genåbne. Det bliver dog en lidt anderledes oplevelse, som kunderne får i deres lokale genbrugsbutik.

For helt i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger og med særligt øje for både frivillige og kunder, så er butikken blevet udstyret med de nødvendige værnemidler, som er blevet normalen i detailbutikkerne: Håndsprit ved indgangen og værn af plexiglas ved kasseapparatet.

Der vil være information til kunderne om butikkens retningslinjer, ligesom der er skiltet med, hvor mange kunder, der må være i butikken ad gangen.

I og med at størstedelen af de frivillige befinder sig i den særlige risikogruppe for coronavirus, så har Danmission valgt, at der skal være minimum otte kvadratmeter per kunde og ikke fire kvadratmeter, som er anbefalingen fra sundhedsmyndighederne.

Danmission Genbrug opfordrer også kunderne til at undgå at betale med kontanter, men i stedet betale med MobilePay eller betalingskort.

Størstedelen af butikkens sædvanlige frivillige er klar til at tage fat igen, mens andre må blive hjemme for at værne ekstra om helbredet.

For mange har perioden med nedlukning af butikken betydet, at de har måtte undvære deres sociale fællesskab og parkere alle de planer, de havde for aktiviteter i butikken. Det fortæller Jannie Zillig, der er leder af Danmission Genbrug & salg.

- De frivillige har savnet at være en del af et hyggeligt samvær, hvor man samles om at gøre gavn for andre, fortæller Jannie Zilling i en pressemeddelelse.

Det har selvfølgelig været hårdt at følge med i, hvor meget omsætning hver enkelt butik har tabt i den her periode. De frivillige brænder for at gøre en forskel for de fattige ude i verden, som har alvorligt brug for hjælp, og de brænder for at holde deres fællesskab og lokalmiljø i live. Det har jo været stort set umuligt i en lang periode.

- Så vi er glade for, at vi så småt kan begynde at genåbne og igen få gang i genbrugssalget. Det er selvfølgeligt vigtigt at understrege, at der ikke er nogen frivillige, der skal føle sig pressede til at komme i butikken, før de er klar til det. Vi har stor forståelse for, at mange har behov for at se den kommende tid an, udtaler Jannie Zilling.

I og med at størstedelen af butikkens frivillige befinder sig i den særlige corona-risiko-gruppe, så kommer Danmission Genbrug til at mangle frivillige. Så hvis nogen har lidt ekstra tid at give af i en kortere eller længere periode, så er man velkommen til at stikke hovedet ind i butikken og hør mere eller send en besked på butikkens Facebookside.

Åbningstiden vil den næste periode være tirsdag, onsdag og fredag klokken 10-17 og lørdag klokken 10-13. Mandag og torsdag er der lukket.

Det er muligt at følge med på butikkens Faacebookside "Danmission Genbrug Ringsted".