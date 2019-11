Se billedserie Hele Dystopiaholdet blev sendt direkte videre til finalen af publikum. Joachim Grubbe ses med præstekrave yderst til venstre i billedet. Foto: Per Arnesen / TV 2

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks mest uhyggelige skoleleder er videre til tv-finale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks mest uhyggelige skoleleder er videre til tv-finale

Ringsted - 11. november 2019 kl. 19:13 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks mest uhyggelige skoleleder, Joachim Grubbe, der til daglig har ansvaret for at driften af Allindelille Friskole lidt uden for Ringsted er svært fornøjet med sin optræden i den bedste sendetid lørdag aften. Her optrådte han på TV2 i Danmark har talent sammen med horror-gruppen Dystopia med en vellykket opsætning, der - som publikums favorit - gik direkte videre til finalen.

- Det var helt fantastisk. Det var vigtigt for os, at publikum inde i salen og seerne ude i stuerne både kunne have det sjovt samtidig med, at de blev imponeret og skræmt. Og det lykkedes åbenbart, siger Joachim Grubbe, der havde rollen som uhyggelig zombie-agtig præst, der opfordrer den ene af showets fire dommere Simon Jul til at gifte sig - og kysse en uhyggeligt sminket zombie-brud.

- Her er kontrasten det skræmmende. Det er det kirkelige og det højtidelige imod det eksorcistiske, som ikke er djævleuddrivelse alligevel, siger Joachim Grubbe.

Ved audition - den første forestilling - havde Joachim Grubbe en mere fremtrædende rolle. Her blev hans mave sprættet op for øjnene af dommere, publikum og tv-seere. Det nye optrin, der i liveudsendelsen nåede op på fire-fem minutter, er blevet øvet igennem mange gange, lige som Dystopia-ensemblet har arbejdet med selve historien i over en måned.

Dårlig generalprøve Trods en generalprøve, hvor lyden forsvandt, hvor motorsaven ikke virkede, og hvor røgen på scenen udeblev, gik det forrygende under selve liveshowet.

- En dårlig generalprøve, giver jo en god premiere. Når det tog længere tid, skyldtes det de medvirkende handlinger. Men vi havde forberedt os på, hvad vi skulle gøre undervejs. Det kunne have været en anden slutning. Men der var også en del improvisation.

Showet lørdag aften var en storstilet opvisning i, hvad en række frivillige og dedikerede aktører på scenen kan gøre, når det sker i samspil med et lige så dedikeret hold bagved scenen. Således har en masse mennesker knoklet med lyd, lys, maskering, kostumer, kulisser og sceneopbygning.

Ros til holdet - Jeg er nødt til at rose dem for vildt. De havde lavet det, så vi kunne skrue det hele op på 40 minutter og pille det ned på 15 minutter, for publikum skulle gå den vej ud, siger Joachim Grubbe.

Han sender roser direkte til instruktør, koordinator og tovholder Christina Lindbæk, scene- og byggeansvarlig Tommy Salholt og ansvarlig for lys- og lydeffekter teatertekniker Torsten Frøstrup

- Det fantastiske show var aldrig lykkedes, hvis det ikke havde været for dem. De har simpelthen været uundværlige for, at vi andre har kunne spille og performe i en tryg og perfekt ramme, lyder det.

Alle medvirkede dog til det kæmpe arbejde med at pille hele molevitten ned igen og ind i biler, og det blev henad de lyse morgentimer søndag morgen, før nogen fik lukket et øje:

- Men så sov vi bare lidt ekstra søndag.

Som en rutsjebane Skolelederen var tilbage på sin pind på friskolen mandag, og det skortede naturligt nok ikke på kommentarer.

- Sidste gang var der ikke så mange, der vidste noget, men denne gang vidste de det godt. Første gang blev de chokeret, men denne gang, siger de fleste, jeg har mødt, at det var lidt lige som i en rutsjebane, hvor man bare var glad undervejs. De var meget imponerede og selvfølgelig også glade for, at vi var gået videre.

Joachim Grubbes egen datter, Silke på ni år, medvirkede også i showet. Hun var en af de to små "uhyggelige" piger, der stod bag ved dommerne, og som siden sluttede hele forestillingen af.

Man kan godt begynde at glæde sig til finalen lørdag den 23. november: Det bliver stort - og uhyggeligt, lover skolelederen.

Givetvis udtænkt med et lille diabolsk smil.