Den 16. august cyklede Ringsted Soroptimistklub sammen med soroptimister fra Næstved og Vejle til Ringsted torv for at indsamle donationer til skole- madsprojektet i Burkina Faso

Danmark rundt på cykel for børnene i Burkina Faso

Ringsted - 17. august 2021 kl. 14:01 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Hele vejen fra Vejle cyklede to af Soroptimisterne for børnene i Burkina Faso i dag ind på Torvet i Ringsted.

Et par lokale Soroptimister fra Ringsted gjorde mandag de to kvinder fra Vejle selskab på vejen fra Næstved til Ringsted. På torvet blev de mødt af 18 andre kvinder med sang og sandwich.

- Vi har det godt, det er gået godt, og vi er sluppet for vand i store mængder, og vi har det godt. Vi er simpelthen blevet taget så godt imod alle steder, hvor vi er kommet, så det har været fantastisk, fortalte Bente Lorenzen, som er en af de to kvinder, der i løbet af denne uge skal cykle de godt 1100 kilometer igennem Danmark for at gøre opmærksom på og samle penge ind til WFP's skolemadsprogram: Moving The World To End Hunger.

- Vi startede i Vejle i lørdags, og vi regner med at nå lige godt de 1100 km. Benene har det stadig godt. Her bagefter fortætter vi ind til København, hvor vi skal mødes i FN Byen, tilføjede hun.

Søsterklub Soroptimisterne er en international organisation af kvinder i erhverv, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status. Det internationale samarbejde i organisationen er også det der gør, at Bente og Ida kan være sikre på at deres hårde arbejde er til gavn for dem der har brug for det:

- Vores søsterklub nede i Burkina Faso har nogle ambassadører der sørger for at de her penge kommer de rigtige steder hen, og tager ud og ser til at børnene rent faktisk får mad, og det vi specielt er glade for, siger Bente Lorenzen.

Som en del af cykelturen overrakte cyklisterne fra Vejle en sæk til Soroptimisterne i Ringsted for at symbolisere det mad til til unge piger i Burkina Faso, som de samler penge ind til.

Hun forklarer yderligere, at der er en specielt grund til, at det er unge kvinder, de specifikt hjælper. I Burkina Faso bliver unge piger nemlig taget ud af skolen, når de når en vis alder. Det gør de, så de kan være med til at tjene til mad, derfor når de ikke at blive færdige med grundskolen. Ved hjælpe af Soroptimisternes arbejde, kan de for bare 200 kr. om året hjælpe de unge piger et helt år.

En sæk mad Og de store piger, som ellers var blevet taget ud af skolen, sørger Soroptimisterne for også får en sæk mad med hjem til familien, så de kan se, at det godt kan betale sig, at de går i skole.

Inden cyklisterne ramte Ringsted, var de en tur forbi Næstved, hvor den lokale afdeling af klubben dér, havde arrangeret fest på torvet. De to kvinder blev ledsaget af en 6. klasse på cykler og mødt af live musik og dans på torvet. Efter deres stop her i Ringsted, gik turen videre til København, hvor de senere skal mødes med WFP i FN-byen omkring skolemadsprogrammet og deres cykeltur,

- Sidste år var første gang vi gjorde det her, og vi var ikke sikre på, hvordan opbakningen ville være, men der var allerede 16 klubber med. I år er der 21 klubber med. Sidste år samlede vi så lige knap 90.000 kroner ind, så vores mål i år er at komme over 100.000 kroner, afslutter Bente Lorenzen.