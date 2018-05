Se billedserie Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten klipper snoren over, flankeret af Jørn C. Nielsen (tv) og Allan Laplau (th). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

»Danmark« er flyttet til hjertet af Ringsted

Ringsted - 27. maj 2018

Klemt inde mellem de to indvielser af Torvet, blev Sygeforsikringen Danmarks nye kontor for hele Sjælland og Lolland-Falster fredag eftermiddag åbnet, med taler, buffet og fyldte glas.

I de tidligere isenkræmmer-lokaler i Sct. Hansgade 25 skal der fremover være åbent for alle 300.000 medlemmer af »Danmark« på Sjælland, hvoraf de 23.000 er fra Ringsted.

- Vi har naturligvis overvejet nøje, hvornår vi skulle åbne. Og det er lidt et kinder- æg af et program, hvor vi indledte dagen med et børneprogram på Torvet, så har vi et sundhedsprogram her og så et familieprogram mere, sagde Sjælland og Lolland-Falsters lokalbestyrelsesformand Jørn C. Nielsen.

- Når vi har taget passeren og sat den på kortet, endte vi Ringsted, hvilket også er et naturligt valg, når vi skal dække hele Sjælland, sagde Jørn C. Nielsen.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) kom i sin tale ind på, at Sygesikringen Danmark er kommet til en kommune, hvor man godt kan lide at sige, at man ligger midt i mulighederne.

- Jeg vil derfor håbe, at I vil føle, at I er ligeså meget midt i mulighederne, som vi føler, at vi er, sagde Henrik Hvidesten.

Sygeforsikringen Danmarks direktør Allan Luplau gav også en kort lille tale, inden snoren blev klippet over og det nye kontor åbnet. Han kunne blandt andet berette, at 42 procent af befolkningen på landsplan er medlem af foreningen, svarende til 2,4 millioner på landsplan, et tal han forventer vil vokse til 2,5 millioner i løbet af i år.

Det nye kontor kommer til at have seks medarbejdere, der skal servicere de 300.000 medlemmer, der er på hele Sjælland og Lolland-Falster. Og Allan Luplau er sikker på, at det nye kontor er klar til at hjælpe alle.

- Vi har fået det bedste fra to verdener, når det kommer til vores ansatte. Vi har både nye og gamle, så vi har ikke skulle begynde helt forfra og er derfor klar til at gå i luften med den samme ekspertise som der er på vores andre kontorer. Vores medarbejdere kommer blandt andet til at hjælpe og oplære behandlerne i vores IT system, enten ved at de kommer ned til os på kontoret eller at medarbejderne tager ud til dem, fortalte Jørn C. Nielsen.