Danish Crown undskylder for fejl

Ringsted - 10. august 2020 kl. 15:34 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pressechef i Danish Crown Jens Hansen beklager flere kommunikationsfejl i forbindelse med lørdagens nedlukning af slagterifabrikken i Ringsted, herunder at fællestillidsrepræsentanten Jan Bruno Christensen slet ikke blev orienteret om den nye tiltag efter fundet af 22 nye smittede.

- Det er dybt beklageligt. At han ikke blev informeret er en klar kommunikationsbrist. Det var aftalt, hvem der skulle sørge for det. Men den landede mellem to stole. Det var en menneskelig fejl hos os, men det er en fejl, der ikke må ske, erkender han.

Han tilføjer, at meldingen til gengæld blev givet til selve forbundet en time før nyheden røg ud. Her skulle Jan Bruno Christiansen også have haft besked.

Fejlen betød, at fællestillidsrepræsentanten blev lige så overrasket som sine kolleger, da slagterigiganten lørdag valgte at »breake« nyheden via medierne frem for direkte til medarbejderne.

- Det er irriterende, at det ryger ud i pressen om lørdagen, og den eneste, der ikke ved noget, er mig. Jeg kunne have forberedt min kolleger på, at dét og dét kommer til at ske. I det hele taget burde mine kolleger få besked før pressen, siger han.

Undskyld til ansatte Netop fremgangsmåden, at informere pressen frem for medarbejderne, har en del slagteriarbejdere reageret negativt på.

Og det er fuldt forståeligt, siger Jens Hansen.

- Vi stod i den situation, at beslutningen var taget, og det skulle deles med en hel del mennesker. Vi havde behov for, at nyheden kom forholdsvist hurtigt ud. Samtidig var det SMS-system, vi har til at kommunikere med medarbejderne nede. Det var selvfølgelig meget uheldigt. Men vi havde intet andet valg end at køre det gennem medierne. Det vil vi gerne undskylde for over for vores medarbejdere, men det var, hvad vi kunne gøre i den givne situation.

Jens Hansen peger samtidig på, at det så også lykkedes at få budskabet ud lørdag frem for søndag, så slagteriarbejderne havde lidt bedre tid til at forberede sig på de forestående begivenheder.

Info kom mandag Det var dog ikke det eneste, der ikke fungerede så ønskværdigt.

Der opstod også uro blandt de cirka 850 ansatte, da de ikke kunne få klar besked om, hvilke restriktioner, de skulle følge, når de nu som udmeldt skulle selvisolere sig. Meldingen var, at de ville få besked via e-boks snarest muligt. Men de kom til at vente hele weekenden, mens usikkerheden og irritationen voksede.

Posten blev først sendt mandag.

- Det er meget beklageligt. Vi blev sent færdige søndag. Den arbejdsgang viste sig ikke at være optimal. Vi jagtede en besked om, hvornår de skulle testes næste gang. Målet var, at de skulle have ét brev med al information. Vi skulle tidligere have svinget rundt og sendt det brev.

Selvransagelse i gang - Det er lige så beklageligt som det andet. De tre ting ville vi ønske, vi kunne gøre om. Det er på ingen måde godt nok.

Ifølge Jens Hansen har koncernen haft en anden tilgang tidligere. Der har dagligt været møder med tillidsfolk på alle virksomhedens afdelinger. Og fremover vil der være fokus på, at kommunikationen internt også er i top.

- Det her har givet anledning til en selvransagelsesproces hos os, lyder det fra pressechefen.

