Danish Crown undrer sig over brugerbetaling

Ringsted - 01. marts 2018 kl. 15:04 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den del af den kommende skatteaftale, som handler om at indføre brugerbetaling på danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, giver anledning til undren hos Per Laursen, der er produktionsdirektør for Danish Crowns svineslagterier i Danmark.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil se medarbejdere, som fravælger sprogkurser, hvis der indføres brugerbetaling, siger han.

Det kan blive et problem for Danish Crown i Ringsted, som har 1050 timelønnede ansatte fordelt på ikke færre end 35 nationaliteter. Det skaber behov for et fælles sprog, så beskeder om sikkerhed, hygiejne og daglige aftaler på jobbet kan kommunikeres tydeligt.

Fra politisk hold fremhæver man, at brugerbetaling skal øge sprogkursisternes incitament til at gå til undervisning og lære dansk. Den opfattelse deler slagteridirektøren ikke.

- Jeg forstår slet ikke, at politikerne siger, at brugerbetaling vil øge motivationen. Før jeg blev direktør var jeg fabrikschef i 20 år. Jeg har endnu til gode at møde en eneste, som mener, at brugerbetaling giver øget motivation, siger Per Laursen.

