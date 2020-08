Danish Crown åbner med 200 ansatte fredag

Det bekræfter pressechef fra Danish Crown Jens Hansen over for DAGBLADET Ringsted

Danish Crown Ringsted genåbner i morgen fredag efter at have været lukket i 12 dage.

- Vi starter op med 200 medarbejdere, fordi der ikke skal bruges flere til at slagte, for der er jo ikke nogen dyr at skære i. Dét, man slagter den ene dag, skæres jo op den næste.

Han understreger, at det er et begrænset antal medarbejdere, der kaldes på arbejde.

- Vi følger den plan, som vi meldte ud søndag. Vi har taget en beslutning om at åbne. Men det er sådan, at vi står og venter på at få svar på 400 tests, og det svar har vi først op ad fredagen, siger pressechefen.

Op til 700 på mandag

Forventningen er, at slagterikoncernens afdeling i Ringsted åbner op med i hvert fald 600 til 700 medarbejdere - eksterne medarbejdere inklusive - på mandag.

Dog vil slagteriet som tidligere køre på halv kraft.

Der er ifølge Jens Hansen fundet godt 150 smittetilfælde på slagteriet indtil nu.

Mandag blev en gruppe på 585 medarbejdere testet. Af disse blev cirka 400 testet igen onsdag. Det er svaret på sidstnævnte tests, som Danish Crown først venter at have på plads fredag.

Også Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) glæder sig over, at det ser ud til at slagteriet kan genåbne som planlagt:

- Jeg glæder mig selvfølgelig over, at den fælles indsats, der er gjort, ser ud til virket særligt omkring udbruddet på Danish Crown. Og over at smittekæden er brudt.

- Men det er samtidig vigtigt at understrege, at det betyder ikke, at corona er væk. Så vi skal stadig lytte til sundhedsmyndighedernes råd. Vi skal ikke slække nu i Ringsted, bare fordi smittekæderne er blevet brudt.

Ringsted Kommune har blandt andet bidraget til at finde steder, hvor smittede slagteriarbejdere, der ikke selv havde muligheden, kunne selvisolere sig.

Kommunen har givet husly til mellem 15 og 20 smittede, der har haft brug for hjælp til selvisolation. Men ifølge Henrik Hvidesten er der ikke flere lige nu.