Danish Crown: Tillidsrepræsentant fik ikke besked om lukning: Det er noget møg

Ringsted - 10. august 2020 kl. 11:59 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, det er godt, Danish Crown lukker ned, men jeg synes, de skal sørge for være i tæt dialog med deres tillidsfolk - også under en nedlukning. Og der skal være tæt kontakt til alle deres lokationers tillidsfolk.

Sådan siger formand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne Henrik Tonnesen i kølvandet på den kritik af slagterikoncernen, der er opstået, efter Danish Crown Ringsted lørdag lukkede fabrikken ned uden først at orientere medarbejderne. Det skete efter en test af 600 medarbejdere viste, at yderligere 22 var smittet med coronavirus. Således er nu i alt 142 ansatte testet positive.

Uroen bredte sig i løbet af weekenden blandt slagteriarbejderne.

- Vi er ved at være sure på Danish Crown efterhånden. De melder en lukning ud lørdag uden at snakke med tillidsfolkene. Folk har været frustrerede. De vidste ikke, om de skulle møde ind på arbejdet mandag morgen, siger en kilde, der ønsker at være anonym, til DAGBLADET Ringsted.

Noget møg Ifølge kilden er folk også usikre på aflønningsforholdene.

Det billede kan fællestillidsrepræsentant Jan Bruno Christensen godt genkende. Han var noget paf over at være forbigået lørdag.

- Indtil i lørdags er det gået nogenlunde. Men derefter har det været noget rigtigt møg. Det er irriterende, at det ryger ud i pressen om lørdagen, og den eneste, der ikke ved noget, er mig. Jeg kunne have forberedt min kolleger på, at dét og dét kommer til at ske. I det hele taget burde mine kolleger få besked før pressen, siger han.

- Der har også været rigtig meget tvivl om, hvordan de skulle gøre i forhold til hjemmeisolation. Det har de ikke været særligt dygtige til at fortælle. Vi fik så at vide, det skulle komme i e-boks, og folk har siddet og stirret på den e-boks hele weekenden. Først i dag er den sendt, siger Jan Bruno Christensen.

D- De er nødt til at informere mig og mine kolleger fremover.

Hvilken løn? Pressechef hos Danish Crown Jens Hansen har været ude at beklage, at medarbejderne fik beskeden på den måde, men samtidig understreget, at det skyldtes flere hensyn, man var nødt til at tage.

Henrik Tonnesen har forståelse for, at der kan ske fejl:

- Der kan altid ske fejl, når der skal træffes hurtige beslutninger. Bare det ikke gentager sig.

Ifølge Henrik Tonnesen er NNF ved at undersøge hvilken aflønning, de ansatte bør have.

- Vores jurister arbejder med det, og der kan måske opstå noget konflikt omkring det på et senere tidspunkt.

Efter lukningen er de ansatte på Danish Crown blevet bedt om at gå i selvisolation.

