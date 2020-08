Danish Crown: Der er ikke noget, der taler imod en åbning

Derfor har slagterikoncernen tidligere meldt ud, at der er håb om en genåbning af arbejdspladsen på fredag.

Han minder om, at der onsdag skal testes yderligere mellem 300 og 400 medarbejdere.

Resultatet af disse tests vil være afgørende for, om dørene til slagtefabrikken skal slås op igen fredag, eller om de skal forblive lukkede.

Det blev ifølge Jens Hansen allerede indført på alle afdelinger af Danish Crown for halvanden til to uger siden.

Mundbind og visir

Mundbind og visir er ikke den mest optimale arbejdssituation, har fællestillidsrepræsentant Jan Bruno Christensen medgivet over for DAGBLADET Ringsted. Men medarbejderne er klar til at gå i aktion med de nye krav: