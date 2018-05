Dampmølleprojekt er sat på stand by

Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 30. maj 2018 kl. 14:11 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det økonomiske opsving betyder, at Domeas planlagte byggeri af 63 almene familieboliger på Dampmøllegrunden i Ringsted bliver for dyrt at realisere.

Derfor bad Andelsboligforeningen af 1941 og ejerne af grunden, Domea, om at få pillet punktet om støtte til byggeriet af Plan- og Boligudvalgets dagsorden mandag aften.

- Vi har ikke opgivet projektet, men vi har brug for en tre måneders time out for at sikre, at vores projekt hænger forsvarligt sammen, siger forretningsfører i Domea Ringsted Ole Hemmingsen.

Han lægger ikke skjul på, at boligselskabet godt kunne bruge en lille finanskrise for at mindske udgifterne til byggeriet.

- Vi er nu gået i gang med at lave en ekstra undersøgelse af vores projekt, og alt er i spil.

Den fornyede usikkerhed om det stort anlagte byggeri har givet tilhængerne af en bevarelse af den røde administrationsbygning ny tro på tingene.

- Det giver en helt ny situation. Vi må nu gå sammen om et projekt, der bevarer administrationsbygningen og får fjernet den gamle silo, mener Henrik Kjær, Enhedslistens medlem af Plan- og Boligudvalget.

