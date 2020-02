Dampmøllen venter stadig på afklaring

Hvornår bliver det solgt? Og hvad sker der i det hele taget med bygningen? Der er helt sikkert mange spørgsmål, der rejser sig omkring den forfaldne industribygning på Næstvedvej og Møllegade, men ifølge ejerne, den fåmælte Uffe Lunding Jakobsen, er et muligt salg på vej.

Det eneste problem er, at det har den jyske entreprenør sagt, lige siden september 2018, hvor Andelsboligforeningen af 1941 opgav at gennemføre planerne om at rive den gamle industribygning ned og i stedet opføre 63 nye almene familieboliger.