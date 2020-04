Dampmøllens ejer, Uffe Jakobsen, har indgået en købsaftale med Boligselskabet Alliken, der vil opføre 69 almene familieboliger på grunden. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Dampmøllen skal rives ned: 69 nye boliger på vej

Dampmøllens ejer, Uffe Jakobsen, har indgået en betinget købsaftale Boligselskabet Alliken, der planlægger at nedrive den omstridte bygning og opføre 69 almene familieboliger.

Ringsted - 19. april 2020

I 15 år har Dampmøllen på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade i Ringsted stået tom hen og været i forfald. Men nu kan det måske snart være slut med at kigge på de falmede røde mursten. Den aarhusianske forretningsmand Uffe Jakobsen, der i snart 11 år har ejet Dampmøllen mod sin vilje, har indgået en betinget købsaftale med Boligselskabet Alliken, der ønsker at rive den historiske bygning ned og opføre 69 almene familieboliger på grunden. Det fremgår af en projektbeskrivelse, som Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune skal tage stilling til mandag den 27. april.

Købsaftalen afhænger nemlig af, om Ringsted Kommune vil støtte projektet med 14 millioner kroner. Byrådet gav senest i 2018 grønt lys til en nedrivning af Dampmøllen og tilsagn om støtte på 12 millioner kroner til et projekt fra Andelsboligforeningen af 1941. Projektet blev senere droppet, da det viste sig at være for dyrt. Administrationen i Ringsted Kommune foreslår at bruge de resterende millioner fra det gamle dampmølleprojekt og spæde til fra kommunekassen for at projektet skal blive til virkelighed.

Vil koste 140 millioner kroner Det kuldsejlede projekt i 2018 var ikke første gang, at store planer for Dampmøllen gik i vasken. I 2009 havde selskabet All Nordic planer om at bygge Ringsteds første højhus, men det satte finanskrisen en stopper for. Efter selskabets konkurs røg Dampmøllen på tvangsauktion, og som långiver til projektet blev Uffe Jakobsen tvunget til at overtage grunden og bygningerne, har han tidligere fortalt til DAGBLADET. Jakobsen ejer en række caféer i ved åen i Aarhus og har ingen tilknytning til Ringsted. Han har alle år forsøgt at afhænde Dampmøllen.

Hvis projektet fra Boligselskabet Alliken bliver gennemført, vil det betyde opførslen af 69 almene familieboliger på to, tre og fire værelser i et etagebyggeri med fem til seks etager. Boligerne skal efter planen være på mellem 69 og 101 kvadratmeter og huslejen skal ligge på mellem 5.923 og 8.139 kroner om måneden. Projektet er budgetteret til at koste lige knap 140 millioner kroner.

Dampmøllen er kulturarv Det er ikke alle, der er lige begejstrede ved udsigten til en nedrivning af den gamle dampmølle. Foreningen Bygningskultur Ringsted skriver i et Facebook-opslag, at Dampmøllen er kulturarv i Ringsted og bør bevares. - Vi ønsker bygningen bevaret og renoveret, så den kan danne ramme om ny udvikling og nye funktioner. Så bygningen igen kan blive en aktiv del af byens liv og bidrage til, at Ringsted kan bevare en form for sjæl og synlig historie, skriver foreningen i opslaget. Af projektplanen fremgår det, at en del af det eksisterende dampmøllekompleks er bevaringsværdigt og at Ringsted Kommune ønsker, at den nye bebyggelse skal være af en arkitektonisk kvalitet, som kan forsvare nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger.