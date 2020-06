Dagplejere og forældre i opråb: Tænk på trafiksikkerheden

Benløse: Michael Christensen har boet på Benløse Skel i Benløse ved Ringsted i 40 år. Dagligt får han besøg af områdets mange dagplejere, som lige triller forbi med deres børn for at hilse på de søde kaniner, som er sat ud i et bur ved vejen.

- Jeg har to drenge på 6 og 12 år, og de får ikke lov til at cykle i skole, fordi jeg synes, det er for farligt, når de skal over Roskildevej. Jeg har skrevet til forvaltningen for at gøre dem opmærksom på problemet. Drengene kan jo ikke benytte de afspærrede tunneller under Roskildevej, påpeger Maja Eriksen.