Dårligt vejr rammer også Torvet

- Udfordringen har været, at håndværkerne kun kan fuge, når temperaturen ligger stabilt over fem grader, fortæller Claus Alfred Christensen, der er projektleder for Ringsted Kommune.

- Det er svært for os at sige, at Torvet er færdig en bestemt dag, fordi vi skal tage hensyn til vejret. Vi vil hellere have, at vi kan aflevere et ordentligt produkt til Ringsted By, og derfor tager vi den nødvendige tid for, at det bliver gjort ordentligt, siger Claus Alfred Christensen.