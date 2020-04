Det er dette telt, man bliver mødt af, hvis man skal testes for coronavirus ved sygehuset i Roskilde. Foto: Ulla Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Da jeg blev testet for coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Da jeg blev testet for coronavirus

Ahrhhh - en tur ned i coronas smitteland.

Ringsted - 11. april 2020 kl. 09:53 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligner en scene fra en katastrofefilm. Det store hvide telt med stopskilte og afspærringer.

»VENT HER« står der med store røde bogstaver på et skilt foran teltet ved en sidebygning til Universitetshospital Roskilde. Og to meter derfra på et andet skilt med sorte bogstaver og en pil: »CORONA TEST«.

En afgrænset flisebelagt sti viser hen til teltet, men jeg standser straks op. En sygeplejerske iklædt beskyttelsesdragt dukker op bag en fastsuret beskyttelsesvæg af plast. Hun kalder mig nærmere gennem plastvæggen, tjekker navn og CPR-nummer og finder den rette kuvert frem i en lille bunke med kuverter, inden jeg bliver bedt om at træde ud til teltets aflange side og vente.

Fakta om test Du kan nu blive testet for Covid-19, hvis:

Du er indlagt og har symptomer på COVID-19.

Du skal føde og har symptomer på COVID-19.

Du har milde symptomer på COVID-19 og f.eks:

Du har nære relationer til særlige risikogrupper (husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, svær kronisk sygdom mv)

Du har svært ved at følge anbefaling om selvisolation i hjemmet (af sociale, adfærdsmæssige, boligmæssige ressorcemæssige grunde)

Du har været i tæt kontakt med COVID-19 positiv patienter været i tæt kontakt med COVID-19 positiv patient.

Du tilhører en særligt sårbar gruppe, som giver øget risiko for alvorlig forløb ved COVID-19

Du er ansat i primær eller sekundær sundhedssektor i Region Sjælland, varetager kritiske funktioner og har lette symptomer på COVID-19

Du er ansat i andre samfundskritiske funktioner i Region Sjællands område (politi, beredskab mm.) og har lette symptomer på COVID-19

Du skal henvises af egen læge. Undersøgelsen sker i telte ved sygehusene i Holbæk, Nykøbing Falster, Køge, Slagelse og Roskilde.

Der blev skruet op for testkapaciteten op til påske.

Læger og sygeplejersker bærer mundbind, beskyttelseskitler, handsker og briller.

Formålet ved at lave vurderingerne uden for sygehuset er er mindske og eliminere risikoen for smitte af andre patienter og medarbejdere på sygehusene.

Jeg tilhører en af de nye grupper, som i sidste uge blev udpeget til test. Dem, der har nære pårørende i risikogruppen, og som derfor bør testes for Covid-19- også selv om de kun har milde symptomer på sygdom.

Nye test-anbefalinger Efter flere uger med tiltagende halssmerter, ondt i lungerne og en vejrtrækning, der pludselig snørede sig sammen, bliver test med ét uundgåelig. For hvad hvis jeg er smittet i en lidt mildere grad, men bringer sygdommen videre til mine nærmeste i risikogruppen, som måske ikke kan stå imod den?

En høj smilende mand iklædt beskyttelsesdragt fra top til tå vifter mig ind på en af de otte pladser, der er til rådighed ved teltet foran Roskilde Sygehus. Corona-teltet.

Efter uger med to testpladser, er der nu otte pladser i teltet, og som noget nyt er der også plads til at børn kan blive testet. Det sker for at efterleve kravene om at teste mange flere.

Hver plads er lukket af fra alt andet, men har en åbning ud mod det fri.

Ingen smitterisiko - Alt bliver sprittet af mellem hver patientbesøg. Bord, stol, spejl, det hele, fortæller manden, hvis øjne også smiler bag beskyttelsesmasken.

Der burde altså ikke være grund til at frygte, at man skal kunne opsamle smitte herfra, hvis ikke man selv allerede er smittet.

Han peger på spritflasken på vej ind til testpladsen.

Med albuen skubber jeg til den lille stang, der udløser tidens dyrebareste dråber og gnider dem omhyggeligt ind i hænderne.

Skal teste mig selv Nu kommer den store overraskelse:

- For at undgå smitte, skal du selv udføre testen. Du kan kigge ind i spejlet der, og så står jeg her og ser, om du gør det rigtigt.

Jeg stirrer vandtro på den aflange testpind med vat for enden, der står foran mig.

- Du skal prøve at ramme drøbelen og eventuelt mandlerne.

- Man kan godt komme til at hoste lidt, siger min guide, der nu står på behørig afstand.

Ja tak!

- Arghh....

Jeg lyder, som én, der er ved at blive kvalt, mens jeg sigter efter den lille røde polyp-lignende spirrevip i min hals og samtidig kigger ind i det lille spejl på bordet.

- Jeg hoster kraftigt og siger høje gurglelyde, får lov at holde en pause, og så igen:

- Det er godt nok.

Nu skal jeg brække pinden af, og så skal prøven pakkes sammen og af sted til Slagelse Sygehus. Svaret venter på sundhed.dk en af de nærmeste dage.

Den høje mand pakker prøven væk

Falsk negativt er muligt Men hvorfor er det en halstest, og ikke en nasal test, som den bruges alle andre steder i verden, spørger jeg og tænker på drive-in-billederne fra Sydkorea.

- Det er den, vi har fået at vide, at vi skal bruge, selv om den er mere usikker end den anden, lyder forklaringen.

Testresultatet har en vis fejlmargen. 15 procent er åbenbart falsk negative. Så helt sikker er man ikke, selv om man får et godt svar.

Det er første dag med plads til stort ryk-ind efter de nye testregler i test-teltet. Personalet har knoklet for at blive klar. Men ifølge sundhedspersonalet er der ikke kommet så mange, som de havde forventet. Mellem 110 og 120 inden klokken 15.30.

Venter stort ryk-ind Formentlig er det ikke helt gået op for hverken den almindelige borger i Region Sjælland eller de praktiserende læger, at man nu kan og skal henvise mange flere til test.

Personalet havde forventet et kæmpe rykind. Nu regner man med, at det kommer de kommende dage, ikke mindst i påsken, hvor test-teltet fortsat er åbent.

Min hals er ikke blevet mindre øm af besøget, men samvittigheden lidt bedre.

Nu gælder det bare om at vente.

Onsdag morgen tikker svaret ind fra min læge: »Negativ«.

Men skriver hun: »Husk, den kan være falsk negativ (sandsynligheden lille)«. Hun minder om, at familiemedlemmer i risikogruppen stadig skal tage behørigt hensyn til hinanden.

Pyha. Vi går påsken i møde som alle andre: Sammenhold - på afstand.