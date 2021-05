Daniel Nørhave ses her ved sidste års minigalla, hvor der blev uddelt priser til nogle af kommunens energiske foreningsledere.

DF's gruppeformand tager en pause fra lokalpolitik

Efter 12 års byrådsarbejde har han besluttet sig for at tage en pause på ubestemt tid.

- I knapt et år har jeg ved siden af mit fuldtidsjob og hvervet som byrådsmedlem studeret jura i Aarhus. De tre ting har stort set taget al min tid, og derfor har jeg valgt at tage en pause fra politik. Man kan i en periode godt presse citronen, sådan som jeg har gjort, men når man er valgt til byrådet, så forpligter man sig for en fireårig periode. Derfor tager jeg en pause fra politik, når denne valgperiode slutter til nytår, oplyser han til DAGBLADET Ringsted.