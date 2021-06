Jeanie Nørhave blev trukket ind i DF's lokalbestyrelse i Ringsted af Poul Nødgaard tilbage i 2007. Dengang var lokalafdelingen i krise og alt skulle bygges op fra bunden, da Jeanie Nørhave var blevet valgt som ny lokalformand. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

DF-formand stopper efter 14 år

Ringsted - 15. juni 2021 kl. 11:50 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Efter 14 år i spidsen for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Ringsted har Jeanie Nørhave valgt at stoppe på formandsposten.

Det meddelte hun på partiforeningens generalforsamling i søndags. Beslutningen kommer i forlængelse af, at hendes søn Daniel og ægtefælle Per for nylig har meddelt, at de ikke genopstiller for partiet til kommunalvalget 16. november.

- Det hænger som sådan ikke sammen, men det er klart, at min mands sygdom har givet stof til eftertanke. Vi er i tredje fase af vores liv og vi har besluttet, at vi ønsker at få mere tid til at være sammen med vores familie, siger 62-årige Jeanie Nørhave.

Hun vil nu hjælpe den nye lokalformand Ulrik Riis godt i gang og fortsætter også som personale- og sekretariatschef for Dansk Folkeparti på Christiansborg.

- Da jeg endelig tog beslutningen om at stoppe med det frivillige arbejde i partiet, vidste jeg, at det var den rigtige, men det har ikke været nemt, for DF Ringsted føles som vores lille barn, som Per, Daniel og jeg fik genskabt sammen med Poul Nødgaard, siger Jeanie Nørhave.

Dansk Folkeparti fik tre mandater ved seneste kommunalvalg i Ringsted Kommune. Der venter derfor en stor opgave for partiets nye formand Ulrik Riis og spidskandidat til kommunalvalget Lotte Birkestrøm.

