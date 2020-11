Per Nørhave fra DF mener, at friplejehjem ville være en spændende tilføjelse til Ringsteds pleje- og omsorgsområde. Foto Foto: Jens Wollesen

DF: Friplejeboliger ville være alletiders

Ringsted - 20. november 2020

DF: Friplejeboliger ville være alletiders

Af Nikolaj Kennov Rasmussen

- Der er en masse, vi skal have afklaret først, men friplejehjem lyder da bestemt tillokkende.

Sådan siger DF's Per Nørhave om Venstre og Konservatives idé om friplejehjem som privat udbygning af fremtidens trange kommunale plejecentre.

- Når jeg synes, det er værd at se på, er det jo fordi alting koster penge og er et spørgsmål om prioritering. Et friplejehjem koster ikke Ringsted Kommune noget, men løfter den fremtidige pladsmangel, siger han.

Positive historier Per Nørhave peger på kommuner som Frederikssund og Helsingør, der har løst pladsmanglen på pleje- og omsorgsområdet ved at invitere private aktører indenfor.

Friplejeboliger Friplejeboligloven trådte i kraft i 2007 med en række friplejehjem som privatfinansierede alternativer til kommunale plejehjem.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af friplejehjemspladser vokset fra 311 pladser i 2009 til 993 pladser i 2019.

Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, altså pleje og omsorg til de borgere, der har brug for hel eller delvis hjælp i hverdagen. - Jeg har hørt mange positive historier om friplejehjem i både Frederikssund og Helsingør, hvor man gør noget ekstra for de ældre, siger Per Nørhave, der er åben for, at en privat spiller løfter områdets pladsproblemer som følge af en voksende ældregeneration.

- Alt viser jo, at vi bliver flere ældre, der har behov for plejehjem. Så hvorom alting er, er vi nødt til at bygge et eller andet, hvis vi ikke får en privat aktør på banen.

Skurren i ørerne Han synes dog, at ord som »multinationalt selskab«, som oftest bygger og driver friplejehjem i Danmark, skurrer lidt i ørerne.

- Så tænker man jo straks på skatteunddragelse og pengeskjul på Cayman Islands (Caribisk bankø, red.), mens almene fonde geninvesterer deres overskud i en god sags tjeneste, siger han.

Friplejehjemmet Lærkevej i Frederikssund blev indviet i 2019 med 70 friplejeboliger. Det er ejet og drevet af det multinationale selskab Attendo. Foto: Kenn Thomsen

Per Nørhave kan dog ikke se problemer i, at friplejehjemmenes tilkøbsydelser kan skabe sociale og økonomiske skævvridninger på tværs af beboerne.

- Der er jeg nok lidt liberal på det punkt. Jeg mener, at man skal have lov at bruge sin hårdt opsparede pensionsopsparing til noget. Uanset hvad, er der jo også forskel på beboerne og deres formuer på et kommunalt plejehjem, siger Per Nørhave og slår fast:

- Vi skal have øjne og ører åbne for andre muligheder end det kommunale.