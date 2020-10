DEBAT: Tak til empatiske medarbejdere

De fleste af os har nok en fornemmelse af et samarbejde, der bygger på voldsomt bureaukrati, træghed, besvær og 'stoleklæberi'. Dét opleves.

Jeg vil dog ikke tale politik her, men holde mig til selvoplevede positive hændelser med nogle af kommunens ansatte.

Især har 2020 indtil nu medført flere indlæggelser for mig på nogle af regionens sygehuse, hvilket efterfølgende har medført behov for hjælp fra Ringsted kommunes kompetente medarbejdere i Sundhed og Omsorg.

Dertil kom at jeg fik behov for et omfangsrigt udstyr i og udenfor hjemmet, samt hjælp fra div. terapeuter og trænere, hjemmeplejen og -sygeplejersker.