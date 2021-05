Socialdemokratiet er fortalere for en østlig udfletning, pointerer Svend-Erik Jakobsen, der er formand for partiforeningen i Ringsted. Foto: THOMAS OLSEN

DEBAT: Socialdemokratiet i Ringsted ønsker en østlig jernbaneudfletning

Ringsted - 17. maj 2021 kl. 19:02 Af Svend-Erik Jakobsen, formand for Socialdemokratiet i Ringsted, Anlægsvej 52, Ringsted Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet i Ringsted støtter klart den østlige udfletning ved Ringsted og har i den forbindelse fremsendt bemærkninger i forhold til »Projektoversigten til infrastrukturplan 2035 - Region Sjælland«. Vi anser det for dybt bekymrende, at der indgår forslag om en kort sydlig omfartsbane, som præsenteret i Banedanmarks forundersøgelse.

Det fremgår af materialet, at der er en yderligere kapacitetsgevinst i omfartsbanerne sammenlignet med udfletningerne og at der er en tidsmæssig gevinst.

Til gengæld er de utroligt meget dyrere end den anførte udfletning.

Socialdemokratiet i Ringsted mener, at omfartsbanerne er en dyr, dårlig og ganske unødvendig omvej til bedre trafikafvikling ved Ringsted. Den østlige udfletning opfylder alle de nødvendige krav og vil give fuldt tilstrækkelig kapacitet på banerne ind og ud af Ringsted, så langt frem som vi med rimelighed kan se. Konklusionen er derfor, at der simpelthen ikke er behov for en omfartsbane ved Ringsted i overskuelig fremtid.

Den østlige udfletning vil medføre langt færre gener for togtrafikken i anlægsfasen, og den vil give langt de bedste forudsætninger for en god og smidig trafikafvikling gennem Ringsted. Den østlige udfletning er også at foretrække, fordi den fjerner stort set alle krydsningskonflikter omkring Ringsted Station, og fordi den østlige udfletning giver mulighed for at anvende shuntsporene som vigespor for godstog. Det betyder, at godstog kan parkeres ved Ringsted uden væsentlige gener for persontrafikken.

Mange politikere, erhvervsdrivende og borgere ønsker et stop i Ringsted for lyntog og de kommende internationale tog i Ringsted. Hvis omfartsbanen besluttes uden en udfletning øst for Ringsted, er det for sent at komme bagefter og ønske en bedre betjening af Ringsted. Det vil være helt udelukket.

Meget tyder dog på, at det endelig lykkes at overbevise politikerne på Christiansborg om at, den østlige jernbaneudfletning er den bedste, og at det er den, man skal vælge at sætte i gang.

