Der var stor glæde, da den nye cykelsti i Nordrup blev indviet tilbage i 2019. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Cyklistforbund: Ringsted Kommune mangler cykelsti på tre strækninger

Ringsted - 29. marts 2021 kl. 07:50 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Når transportminister Benny Engelbrecht (S) efter påske inviterer Folketingets partier til forhandlinger om en grøn mobilitetsplan og de næste ti års investering i infrastrukturen, kan han og de øvrige politikere læne sig op ad en række konkrete forslag fra Cyklistforbundet, der skal gøre det nemmere for danskere at transportere sig og at transportere sig grønt og klimavenligt.

- Nøgtern set har ingen behov for en motorvej. Vi har derimod behov for at kunne transportere os selv og vores varer effektivt med mindst mulig belastning af miljø og klima. Vælger man at fokusere på målet frem for at låse sig fast på de sædvanlige midler som mere motorvej og asfalt, er cyklen ikke til at komme uden om, siger landsformand i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen i en pressemeddelelse.

Cyklistforbundet har nemlig fundet en masse strækninger over hele landet, hvor der er behov for nye cykelstier.

Forbundet har i et oplæg foreslået, at der etableres 2.275 kilometer cykelstier i 28 udvalgte byer, der er særligt trængselsramte. En af de 28 byer er Ringsted. Her har cyklistforbundet udpeget tre strækninger, hvor der vurderes at være behov for en cykelsti.

De tre strækninger er fundet henholdsvis nord for, vest-nordvest for og sydvest for Ringsted.

Det drejer sig om:

1. Strækningen langs med Haraldstedvej, fra Holbækvej til Valsølille. Ruten er 7,8 kilometer lang.

2. Strækningen langs med Gyrstingevej, fra Holbækvej til Nyrupvej (Sorø Kommune). Ruten er 7,8 kilometer lang

3. Strækningen langs med Sigerstedvej og flere andre veje, fra Sorøvej til Strandvejen (Sorø Kommune). Ruten er 11,4 kilometer lang.

Ringsted Kommune har allerede besluttet at etablere cykelsti på en del af strækningen på Gyrstingevej.

I alle kompasretninger

Cyklistforbundet har i øvrigt følgende forslag, som skal forbedre cyklistforholdene, til politikerne:

1. Den eksisterende cykelinfrastruktur i 28 særligt trængselsramte danske byer skal suppleres med ny cykelinfrastruktur, så der fra bycentre og cirka 12-15 km ud er (super)cykelstier i alle kompasretninger (i alt 1.000 km ny cykelsti)

2. Stort set alle statsveje i Danmark skal opgraderes med adskilt cykelsti (i alt 1.275 km ny cykelsti)

3. Der skal investeres i nem og sikker cykelparkering til de store trafikknudepunkter og andre relevante steder

4. Udbygningen af Supercykelstinettet i hovedstadsområdet skal fortsætte.

Vejdirektoratet har i en rapport dokumentet, at trængslen på vejene reduceres kraftig blot ved en mindre reduktion i biltrafikken.

Ifølge Cyklistforbundets analyse bor 34 procent af Danmarks befolkning inden for 12 kilometer fra centrum i de 28 byer, der dermed vil få adgang til et effektivt cykelrutenet i eget nærområde.