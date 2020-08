Astrid Brix trækker sin cykel ad fodgængerovergangene hen over Torvet, Nørregade og Sct. Knudsgade for at slippe for at køre i rundkørslen. Foto: Jørgen Jørgensen

Cyklister er bange for at køre i bymidten

Store fuger mellem stenene, glatte fliser, og for lidt plads mellem bilerne er årsagen til, at flere trækker cyklen hen over Torvet og sidegaderne i Ringsted.

Astrid Brix har det lige sådan. Sammen med medcyklisten Annie Elmegaard har de reageret på en artikel i avisen forleden. Her beskrev cyklisten John Reding en meget ubehagelig oplevelse, da han på en almindelig cykel med almindelig dæk pludselig sad fast i fugerne mellem brostenene faretruende tæt på en bilist, som heldigvis nåede at bremse hårdt op, inden John Reding blev kørt over.

