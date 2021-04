Artiklen: Cyklist fik ben i klemme under færdselsulykke

Tirsdag eftermiddag klokken 15.30 fik Midt- og Vestsjællands politi anmeldelse om et trafikulykke ved krydset Fredensvej og Roskildevej i Ringsted.

I et højresvingsulykke fik en cyklist fastklemt sit ben under personbilen.

Cyklisten er skåret fri og med lettere skader overført til Slagelse Sygehus. Tilstanden af cyklistens ben er ved at blive undersøgt.