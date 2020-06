Det er denne opgørelse, der nu får Ringsted Kommune til at studse og rette henvendelse til Faxe Kommune. Foto: Illustration: Lars Vang

Cykelsti er dobbelt så dyr i Ringsted som i Faxe

Ringsted - 12. juni 2020 kl. 14:51 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Ringsted Kommune skal anlægge en dobbeltrettet cykelsti bliver det tilsyneladende over dobbelt så dyrt, som når nabokommunen Faxe anlægger en tilsvarende cykelsti.

Det indikerer et regnskab for to lignende cykelstiprojekter i de to kommuner, som Lars Vang, der er borger i Ringsted Kommune og formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd, har sendt til Ringsted Byråd.

Cykelstiprojektet i Ringsted er ifølge opgørelsen over dobbelt så dyrt per løbende meter som cykelstiprojektet i Faxe, påpeger Lars Vang.

I Ringsted er enhedsprisen per meter 4700 kroner, mens den i Faxe er 2159 kroner. Han har sammenlignet en cykelsti mellem Nordrup og Mulstrup er på 3500 meter med en cykelsti mellem Faxe og Rønnede på 4400 meter.

- Når man kan anlægge en dobbeltrettet cykelsti til en billigere pris, hvorfor vælger Ringsted Kommune så en meget dyrere løsning? Hvis man i stedet for »Ringsted-løsningen« vælger »Faxe-løsningen«, kan der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i Gyrstinge og Jystrup for de samme penge, lyder indvendingen fra Lars Vang.

Teknisk direktør i Ringsted Kommune Mette Jeppesen har sendt et skriftligt svar til Lars Vang, hvori hun gør opmærksom, at Ringsted Kommune sender sine opgaver i udbud og derefter vælger den billigste pris. Hun peger samtidig på de mange forhold, der kan fremkalde en prisforskel på to tilsyneladende ens anlægsprojekter. Hun er dog klar til at rette henvendelse til Faxe Kommune for at se, om der er tips at hente.

Det er Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune, der er tættest på budgetterne, når der skal anlægges cykelstier i Ringsted Kommune. Formand for udvalget Torben Lollike (R) er da også klar til at hente erfaringer fra andre kommuner, hvis Ringsted Kommune kan drage fordel af det:

- Jeg tror, vi allesammen (byrådspolitikerne, red.) synes, det er interessant, at der er de forskelle i dét, som Lars Vang fremsender. Og som Mette Jeppesen (teknisk direktør i Ringsted Kommune, red.) skriver i sit svar, så kan der være mange forklaringer på, at Faxe Kommune kan gøre det billigere. Men vi vil tage kontakt til Faxe og høre, om vi kan drage erfaringer derfra. Det er jo ikke, fordi vi i Ringsted Kommune gerne vil betale mere end andre, siger Torben Lollike (R).

Udvalgsformanden slutter med et stort skulderklap til Lars Vang.

- Jeg synes, det er fedt, at der er borgere, der byder ind med forslag til, hvad der kan gøres bedre og smartere i Ringsted Kommune. Det er jo vores allesammens kommune, og det er et konstruktivt forlag. Det vil jeg gerne rose ham for, lyder det.