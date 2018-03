Se billedserie Den røde linje viser den alternative løsning. Den er sikker for cykelisterne, men bliver dyr, da den kræver at der anlægges en ny vej. Illustration: COWI og Ringsted Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Cykelsti blev udskudt af borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelsti blev udskudt af borgere

Ringsted - 25. marts 2018 kl. 13:10 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lavet aftale om ekspropriering, og politikerne skulle bare beslutte, hvordan Nordrupvej og Haslevvej ved Ringsted skal løbe sammen.

Banen var med andre ord kridtet op til, at cykelstiprojektet mellem Mulstrup og Nordrup i den sydlige del af Ringsted Kommune sættes i gang. Men en henvendelse i sidste øjeblik fra Nordrup-Farendløse Lokalråd betyder, at medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune udsætter beslutningen til næste møde.

- Vi fik en henvendelse fra lokalrådet, hvor de fortæller os, at de nu bakker fuldt og helt op om den alternative løsning, hvor man laver vejen udenom Mulstrup. De kom med nogle argumenter og noget data, som vi var lidt usikre på var belyst ordentligt. Så det skal ske nu, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike (R).

At politikerne nu vælger at vende de nyfundne sten, vækker begejstring hos formanden for Nordrup-Farendløse Lokalråd, Allan Marott.

- Det er jeg da meget tilfreds med. Vi håber da i hvert fald, at de nu vil se, at det (den alternative løsning, red.) er den bedste løsning, siger han.

Den omtalte alternative løsning er, at man anlægger et nyt stykke vej fra Haslevvej til Nordrupvej, der går udenom Mulstrup. Det gør, at man kan anlægge en dobbeltrettet cykelsti hele vejen fra Haslevvej til Mulstrup.

I det forslag, Klima- og Miljøudvalget torsdag forholdte sig til, var der lagt op til at den dobbeltrettede cykelsti langs Nordrupvej ophørte omkring 250 meter før Haslevvej, og at vejen en kort overgang blev en 2 minus 1 vej.

Ifølge Allan Marott er det en usikker løsning og han får opbakning fra en trafiksikkerhedsrevision, der er lavet af cykelstien langs Nordrupvej. Heri står, at 2 minus 1 løsningen virker som en nødløsning.

- Stien bør (...) føres helt frem til krydset, hvilket også vil være i overensstemmelse med anbefalingerne i cirkulæret om dobbeltrettede stier, står der i rapporten.

Torben Lollike kan sagtens se det fornuftige i at omlægge Nordrupvejs forløb og lade cykelstien være dobbeltrettet hele vejen til Haslevvej. Blandt andet fordi Mulstrup bliver mere fredeligt for beboerne.

- Lokalrådet henvendelse er dog kommet noget sent, og høringsfasen var jo forbi. Og så koster det noget mere end den løsning, vi havde planlagt. Så vi havde en lang snak. På den ene side var vi stemt for at køre videre med det, vi vidste, fordi den her henvendelse fra lokalrådet kom for sent. Vi endte med at sige, at vi gerne lytter til borgerne, siger Torben Lollike.

Han understreger, at de syv medlemmer i Klima- og Miljøudvalget ikke nødvendigvis beslutter at føre Nordrupvej udenom Mulstrup, men at de blot vil tjekke lokalrådets argumenter igennem i sømmene.

- Det har den konsekvens, at hele projektet nu bliver forsinket. Og det er på mange måder ærgerligt, hvis vi om en måned beslutter, at vi kører, som der var lagt op til. Men det er jo den sideeffekt, der er ved at vi lytter til borgerne, siger Torben Lollike.

- Når vi udsætter det, kunne man foranlediges til at tro, at nu ændrer vi også holdning. Der er ikke større chance for, at vi går den ene eller anden vej på baggrund af udsættelsen i går, fastslår formanden for Klima- og Miljøudvalget.

Allan Marott sluger gerne forsinkelsen, siger han.

- Jeg tænker, at det er op til politikerne nu. Vi har kastet de argumenter ind i det, som vi kunne. Vi venter gerne et par måneder ekstra for at få en sikker cykelsti, siger han.