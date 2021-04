Crystal Shop med alt godt fra moder jord

Forretningen i Fiolstrædet fortsætter. Crystal Shop i Ringsted holder åbent fredage klokken 10-17. Det kan godt være, at det bliver udvidet hen ad vejen. Det er Jeanette Petersen, der vil passe butikken her. Hun bor i Ringsted, så det er en af grundene til, at Crystal Shop åbner her.