Coronavirus kunne ikke bremse private stafetter og sponsorer

Ringsted - 02. november 2020 kl. 10:05 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

På trods af at årets fysiske udgave af Stafet For Livet i Ringsted Lystanlæg måtte aflyses på grund af corona-restriktionerne, kan foreningen alligevel glæde sig over et pænt overskud, som man nu kan sende videre til kampen mod kræft.

- Vi er meget taknemmelige for, at folks store kreativitet har resulteret i, at vi har fået et overskud på 15.361 kroner, siger tovholder for Stafet For Livet i Ringsted Ann-Birgit Guldager Nonboe.

Pengene er blandt andet blevet samlet ind via private stafetter, som nogle af de tilmeldte hold og grupper har valgt at gennemføre.

- Der er også nogle sponsorer, som har valgt at indbetale nogle penge, selv om årets stafet måtte aflyses. Vi har også fået solgt nogle lysposer, siger Ann-Birgit Guldager Nonboe.

I forbindelse med flere af de private indsamlingsarrangementer er der blevet taget billeder og videoer, som efterfølgende er sendt ind til stafettens Facebookside.

Dermed har arrangørgruppen fået nogle gode ideer og erfaringer, som man kan tage med videre i planlægningsarbejdet frem mod næste stafet i august 2021.

- Vi er så småt gået i gang med at planlægge stafetten i 2021. Vi er dog nødt til at planlægge ud af flere forskellige spor, da det formentlig også bliver nødvendigt at tænke alternativt i forbindelse med afviklingen af næste års succes, tilføjer den lokale tovholder.

Stafet For Livet i Ringsted kan godt bruge nye frivillige til at hjælpe med planlægningen og afviklingen af det store arrangement. Derfor holder man i november to informationsarrangementer. Mandag 16. november klokken 19 vil man prøve at holde et møde med fysisk fremmøde, hvis det kan lade sig gøre i forhold til gældende corona-restriktioner. Det vil fremgå af stafettens hjemmeside, hvor mødet bliver holdt.

To dage senere, onsdag 18. november, holder man et virtuelt informationsmøde. Det vil ligeledes fremgå på foreningens hjemmeside og Facebookside, hvordan man kan deltage i dette møde.

- Jeg håber meget, at det igen i år lykkes for os at tiltrække nye frivillige hjælpere, så vi får tilført nye ideer og ny arbejdskraft, siger Ann-Birgit Guldager Nonboe.

