Det er Region Sjælland og sundhedsmyndighederne, der prioriterer og fordeler vaccinen, der formentlig lander i juledagene på kommunens plejehjem, oplyser Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Coronavaccine bliver snart rullet ud i Ringsted

Ringsted - 17. december 2020 kl. 13:34 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det eneste man plejer at stikke sig på i juledagene, er grannåle, men i år er det lidt anderledes. I dagene mellem jul og nytår forventer sundhedsmyndighederne nemlig at kunne stikke coronavaccinen i de grupper i samfundet, der er allermest udsatte, hvilke først og fremmest være sig ældre og/ eller syge plejehjemsbeboere.

Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, er onsdag blevet informeret om, at man forventer, at de første beboere på kommunens tre plejehjem kan blive vaccineret i juledagene.

- Vaccinen bliver først endelig godkendt mandag, og der er endnu ikke lavet en udrulningsplan for den, så det er for tidligt at sige noget, der er helt sikkert. Men man kan nok godt regne med, at de første beboere vil modtage vaccinen i juledagene, siger Kasper Sonne om vaccinen, der bliver fordelt af Region Sjælland efter smittetal.

I går onsdag indtog Ringsted Kommune en tredje plads over smittetilfælde i Region Sjælland, hvilket giver Kasper Sonne grund til at tro, at regionen sender vaccinen til Ringsted i første omgang.

Det kommer til at foregå ekstremt struktureret, for i det øjeblik vaccinen er taget ud af fryseren, må der ikke gå mere end maksimalt to timer, før den skal anvendes, siger Kasper Sonne og uddyber, at vaccinen bliver givet på det største plejecenter først, hvorefter de andre følger efter.