Alle elever på 9. årgang på Byskovskolen opfordres til at lade sig teste for coronavirus.

Coronasmittet elev sender hel årgang hjem

- Vi er i kontakt med sundhedsmyndighederne, som er gået i gang med smitteopsporing og vurdering af nære kontakter. Her og nu har vi sendt 9. årgang hjem i de næste dage, og vi har været i kontakt med alle elever på årgangen. Elever og lærere på årgangen er også blevet opfordret til at lade sig teste de næste dage, siger skoleleder på Byskovskolen Martin Falkenberg Kofoed i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at man hen over weekenden er i gang med at arrangere fjernundervisning og andet fagligt program for de hjemsendte elever.