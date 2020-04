Ringsted Kommune har indrettet sengeafsnit i det beskyttede værksted Regnbuen. Her er det muligt at isolere coronasmittede borgere fra eksempelvis Bengerds Huse. Foto: Jens Wollesen

Coronasmitte på bosted - en er afgået ved døden

Ringsted - 02. april 2020 kl. 16:03 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til torsdag afgik en corona-smittet borger ved døden på bostedet Bengerds Huse i Ringsted.

Indtil videre er der yderligere to smittede beboere. De er nu isoleret fra de øvrige beboere, og vil være det, indtil de er raske og ikke længere kan smitte andre.

- Det er dybt ulykkeligt, at en af vores beboere er afgået ved døden som følge af coronavirus. Mine tanker går til de pårørende, der nu står tilbage med tabet og savnet. Der er også mange pårørende til de øvrige beboere på Bengerds Huse, der nu - forståeligt nok - bliver bekymrede. Jeg kan sige, at vi på nuværende tidspunkt har fuldt overblik over situationen, og at vi gør alt, hvad vi kan for at hindre yderligere smitte med coronavirus, siger centerchef for Social- og Sundhedscentret Alice Morsbøl i en pressemeddelelse.

Nedsat funktionsevne Bengerds Huse på Bengerds Allé er et af Ringsted Kommunes bosteder for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. - Vi har tidligt sørget for, at der ikke er kontakt mellem bo-afsnittene på Bengerds Huse, hverken for personale eller beboere. Vi tror og håber derfor, at vi kan isolere smitten til det ene bo-afsnit, tilføjer centerchefen.

Personalet på Bengerds Huse har tidligt været bevidste om, at mange beboerne tilhører risikogruppen for at udvikle komplikationer ved smitte med coronavirus. Derfor blev der tidligt iværksat en række initiativer for at undgå, at smitten kunne komme ind på bostedet, men også for at undgå spredning, hvis der skulle opstå smitte. Der har derfor i nogen tid været helt lukket mellem bo-afsnittene, så hverken beboere eller personale har haft kontakt på tværs af bo-afsnit.

Fortsat tre beboere i afdelingen I bo-afsnittet, hvor de smittede bor, er der i alt seks beboere. De resterende tre beboere udviser i øjeblikket ikke tegn på smitte.

Personalet på Bengerds Huse gør alt, hvad de kan, for at få testet beboere og personale for coronavirus. Det er dog ikke muligt at få blive testet, så længe man ikke udviser symptomer. Det er derfor i øjeblikket ikke muligt at få testet alle, oplyser kommunen.

