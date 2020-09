120 elever skal have taget en coronatest, inden de kan vende tilbage til ZBC Ringsted.

Coronasmitte på ZBC: Godt 120 elever er sendt hjem

Uddannelsesinstitutionen ZBC i Ringsted har været nødt til at sende 120 elever hjem på grund af to coronasmittede elever. Det bekræfter direktør Michael Kaas-Andersen.

- På Ahorn Allé har vi en coronasmittet elev på et af vores grundforløb. Da hun har arbejdet i et fælles værksted, har vi ud fra et forsigtighedsprincip sendt fire grundforløbsklasser hjem, siger han.