Coronapas presser stort fitnesscenter økonomisk

Ringsted - 09. juli 2021

Lasse Hansen glæder sig til august og mere stabile tider for hans fem fitnesscentre i kæden Loop. Her bliver kravene til coronapas nemlig ændret, så medarbejderne kan nøjes med en daglig stikprøvekontrol frem for at tjekke alle medlemmer i indgangen.

- Det har været en kæmpe merudgift at have en fast medarbejder til at tjekke coronapas i døren, og det har samtidig gjort, at vi ikke har kunne have åbent fra kl. 5-22, siger Lasse Hansen, der råder over fitnesscentre i Kalundborg, Sorø, Dianalund, Jyderup og Ringsted.

Presset økonomien

Selv om det går bedre, mener Lasse Hansen, at restriktionerne er direkte skyld i fitnesscenterets tilbagegang efter den seneste genåbning.

- Igennem de sidste 15 måneder har vi været lukket i ni af dem, og det har presset vores økonomi væsentligt. Det hjælper ikke at skulle betale en medarbejder for at stå vagt i døren, siger Lasse Hansen, der nok skal komme på fode igen efter en svær tid.

- Heldigvis har vi været i gang i syv år i Ringsted, hvor vi har et højt medlemstal, så vi skal nok klare den.

Lasse Hansen ville gerne have lempet restriktionerne for længe siden, for han mener ikke, at smitten sker på løbebåndet i bl.a. Loop.

- Branchen ville gerne have lempet for længe siden, for smittetallet har længe været nede og vaccinationskalenderen rykket frem. Samtidig har vi næsten ikke oplevet smittetilfælde med relation til fitnesscentrene, siger Lasse Hansen.

Han fremhæver samtidig, at der er forskel mellem Loop og foreningslivet, hvad angår fremvisning af coronapas.

- Det modsigende er faktisk, at foreningsfitness ikke har de samme restriktioner som os. Det vil sige, at man kan træne helt uden at skulle fremvise coronapas, siger Lasse Hansen og slår fast:

- Det er stærkt konkurrenceforvridende og meget utilfredsstillende. Det er ikke helt gennemtænkt.