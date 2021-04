Se billedserie Under coronakrisen har RN Entreprenør, som gør sig i alt fra kloakarbejde til havebelægning, udvidet med en ny lastbil, da efterspørgslen hos især privatkunder har været høj. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen er vendt til noget positivt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen er vendt til noget positivt

Ringsted - 30. april 2021 kl. 10:30 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Mange selvstændige og virksomheder har haft svært ved at få det hele til at køre rundt under coronakrisen.

Få har i denne tid været på den grønne gren som RN Entreprenør, der har oplevet så stor efterspørgsel, at man simpelthen har udvidet forretningen i Vetterslev ved Ringsted.

- For mig at se er der mange, der piver over, at de ikke har noget at lave og med god grund. Men vi er virkelig blevet belønnet. Jeg synes, det er skønt, at vi midt under corona har haft mulighed for at udvide forretningen. Vi er seks-otte mand, så for os er det en stor ting at kunne udvide. Vi har meget vind i sejlene lige nu, fortæller Rune Nielsen.

Han er ejer af RN Entreprenør, der gør sig i kloakarbejde, nyanlæg, renovering samt lidt havebelægning og betonarbejde, og nu har udvidet med en ekstra lastbil.

- Vi har fået masser af små håndværksmestre og især privatkunder, der har fundet ud af, at de gerne vil lave en ny indkørsel eller anlægge nyt i haven for eksempel, og så kan vi køre ud med grus eller sand til dem.

- Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen skyldes corona, men også at jeg aktivt er gået ind i at få gang i hjulene. Vi har forsøgt at vende coronakrisen til noget positivt, fortsætter han.

Firmaet har base ved Vetterslev og løser opgaver på det meste af Midtsjælland, herunder især Ringsted.

Hurtige løsninger

Oveni de kronede dage kan Rune Nielsen også fejre 20-års jubilæum for sin entreprenørforretning til maj.

- Jeg er gået fra at være ham, der kørte med de gamle lastbiler, til at være ham med det gode grej. Det er jo skønt, spøger han, der trods successen under især coronakrisen ikke fægter med de store og vilde armbevægelser, når snakken falder på fremtiden.

- Jeg håber og tror på, at vi kan holde os på det antal, vi er i dag, og vi fortsat kan blive på Midtsjælland. Jeg har ikke ambitioner om, at vi skal være for mange folk, men vi skal være her og kunne servicere folk. Mange af vores kunder har vi arbejdet for i 10 år, så målet er at holde fast i forretningen, som den er nu, siger Rune Nielsen og tilføjer:

- Jeg har altid været skruet sådan sammen, at jeg gerne selv vil være ude i marken. Jeg har prøvet at være flere mand, men for mig bliver det hurtigt uoverskueligt. Det, jeg brænder for, er at komme ud og hjælpe folk nu og her og få tingene løst med det samme. Det er det, jeg lever og ånder for.