Jobcenterchef Susanne Frydenlund har haft travlt siden coronakrisen brød ud. Her ses hun på sidste års job- og uddannelsesmesse i Ringsted Kongrescenter.

Coronakrisen: Flest er blevet ledige i Ringsted

Ringsted har oplevet den største stigning i antallet af ledige hænder i Region Sjælland, siden coronakrisen for alvor begyndte at kradse 9. marts.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der med 352 nye tilmeldte ledige i kommunen i perioden mellem den 9. og 30. marts har været en stigning på 33,6 procent i forhold til, hvordan det plejer at være i samme periode de foregående år. Samlet set er 931 tilmeldt jobcenteret som ledige.