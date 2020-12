Politiet fik et tip, som viste sig at holde stik.

Coronabøde til købmand

Midt- og Vestsjællands Politi foretog onsdag mange tilsyn i detailhandlen, omkring restaurationer, idrætsanlæg og andre steder, hvor der kunne være behov for at føre tilsyn med, at retningslinjerne og restriktionerne for at mindske coronasmitten overholdes.