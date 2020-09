Juleaften er Haraldsted Kirke fyldt til bristepunktet. Her er det fra en juleafslutning. Foto: Jens Wollesen

Corona sender julegudstjeneste ud i præstens have

Landsogn vil under coronas skygge forberede sig på det værste for at opnå det bedste, når der holdes gudstjeneste juleaften. Vi skal undgå hovsa-løsninger, siger præst.

Corona-restriktioner kan betyde benspænd for den traditionelle juleaften. Men især i landsognene er det afgørende, at man får lov at hilse på hinanden, slå en sludder af og overbringe juleønsker til hinanden. Sådan er det også i Haraldsted-Allindemagle Sogn.