Se billedserie Forældrene har blandt andet sørget for åben ild og pandekager i Kærehave Skov. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Corona-jubel: Vi har verdens bedste forældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-jubel: Vi har verdens bedste forældre

Højbohus Vuggestue og Børnehave i Ringsted oplever solid forældreopbakning efter succesfuld genåbning. Det har kolossal betydning for medarbejderne.

Ringsted - 14. maj 2020 kl. 07:01 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan bare sige, at Højbohus har verdens bedste forældre. Sådan siger leder af dagtilbuddet Højbohus Vuggestue og Børnehave Ulla Daverkosen godt tre uger efter den kontrollerede genåbning af Ringsted Kommunes dagtilbud.

DAGBLADET Ringsted besøgte institutionen på anden åbningsdag efter seks ugers corona-nedlukning. Her demonstrerede børn og voksne, hvordan man på kort tid havde indrettet sig, så alle sundhedsmyndighedernes forholdsregler kunne overholdes, så smittetrykket fra covid-19 mindskes.

Alt legetøjvar eksempelvis delt op i portioner, som børnene kunne »købe«. Når det legen sluttede, blev legetøjet vasket af. Sådan er det fortsat. Den opgave klarer unge mennesker, som normalt var hyret ind til at skære frugt.

I dag er dét og mange andre tiltag blevet rutine. Det gælder håndvask, både når børnene kommer om morgene og dagen igennem, og det gælder, opdeling af børnene i flere rum og beslutningen om at opholde sig udendørs.

Nye rutiner? Det er så succesfuldt, at det måske vil ændre rutinerne fremover:

- Vi har lige talt om, at vi godt kan lide det der med, at vi giver børnene rent legetøj. Så måske vil vi gøre det, at vi har mindre legetøj fremme ad gangen, men til gengæld vasker det af, inden de får det igen, så de altid får rent legetøj.

Men det er ikke bare dagligdagen, der glider overraskende nemt for personalet og børnene. Det gør også samarbejdet med forældrene. Personalet er forbløffet over, hvor hjælpsomme og tålmodige forældrene er.

- Vi har for eksempel et legoklodssystem, hvor man ikke må ind i institutionen, før der er en ledig legoklods. Men der er ingen problemer, når folk skal vente.

- Vi har også bedt forældrene om at lave lidt hurtige afleveringer, og det er de rigtig gode til.

Pandekager i skoven Forældrene har flere gange trådt til med hjælpende foranstaltninger og assistance.

Et eksempel var, da nogle børn fik irriteret hud af de mange gange vand, sæbe og håndsprit.

- Her har vi en forældre, som er ansat i medicinalindustrien. Hun havde fået en masse vareprøver med creme egnet til irriteret hud. Dem tog hun med, så vi kunne dele dem ud, forklarer institutionslederen.

Helt forrygende var det, da nogle forældre tilbød at være vært ved en lille skovtur ved Kærehave Skov i den forgangne uge.

- Det var helt utroligt. De stod klar ude i skoven med pandekager, som de lavede over åben ild.

Ovenstående er blot nogle eksempler på forældrenes mange tilbud om hjælp. Andre gange er børn blevet inviteret hjem i en have eller lignende.

Alt sammen for at give Højbohus' børn flere steder at gå hen og flere oplevelser.

Udfordrende udflugter Det er nemlig en udfordring, at variere udflugtsmålene. Hver dag tager mange mindre grupper af børn ud af børnehuset med en voksen, så det bliver til mange ture rundt til de grønne områder.

Det er svært at forny sig.

- Vi kan jo ikke tage på biblioteket eller i hallen eller nogle af de andre steder, vi går hen normalt, for de er jo lukket.

Den fantastiske imødekommenhed og velvilje har givet et markant stemningsløft blandt de ansatte, som er underlagt en noget mere krævende dagligdag end normalt.

- Det har betydet meget for medarbejderne. Dem, der var lidt bekymret for, om vi kunne leve op til alle de krav, har været meget glade for opbakningen. Det giver en tryghed og en følelse af, at vi løfter i flok, siger en begejstret dagtilbudsleder, som gentager:

- Højbohus har verdens bedste forældre.