Corona forstyrrer byggeprojekt

Normalt ville en sådan borgerinddragelse have fundet sted længe inden godkendelsen af byggeriet, men coronaens indtog har gjort det svært at holde workshops for beboerne.

- Det er vigtigt, at beboerne bliver hørt. Styrken ved workshops er, at dialogen opstår, når beboerne taler sammen. Vores arkitekter skal have at vide, hvordan det er at bo der, så de kan skabe de bedste løsninger, siger hun.