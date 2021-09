Integrationsrådet i Ringsted vil gerne vide, om plejehjemmene er gearede til at tage imod ældre borgere med anden etnisk herkomst. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Corona bremsede undersøgelse og festdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona bremsede undersøgelse og festdag

Ringsted - 24. september 2021 kl. 12:03 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Formanden for integrationsrådet i Ringsted Kommune, Mazlum Øz, fortæller, at coronaen satte en stopper for flere initiativer, som skulle være med til at forbedre integrationen yderligere i Ringsted Kommune.

Det drejer sig om øget fokus på ældre udlændinge i Ringsted, ligesom planerne om en stor mangfoldighedsdag blev skrottet.

- Der kom desværre en pandemi i vejen, men jeg håber, at det kommende integrationsråd vil arbejde videre med planerne, siger Mazlum Øz.

Formanden oplyser, at integrationsrådet havde påbegyndt arbejdet med at indsamle viden om ældre indvandreres ønsker og syn på især plejeområdet i kommunen.

- Mange af dem begynder at blive ældre, og så er det vigtigt, at vi undersøger deres ønsker. Det er vigtigt at vide, om plejehjemmene er gearede til at tage imod mennesker med en anden slags kultur, siger Mazlum Øz.

Mangfoldighedsdagen var også planlagt, inden coronaen satte en stopper for arrangementet, hvor det var meningen, at byens indvandrerforeninger og lignende skulle samles til en stor festdag på torvet.

- Tanken var, at vores nye smukke torv skulle danne rammen om en mangfoldighedsdag med boder, musik, taler og teater, hvor Ringsted-borgerne kunne få mulighed for at komme på ud blandt hinanden på tværs af nationaliteter, siger Mazlum Øz, som har været formand for integrationsrådet i denne valgperiode.

Også det håber han, at det kommende integrationsråd vil arbejde videre med.

Ringsted Integrationsråd nedsættes efter hvert valg og består af tre byrådsmedlemmer og en række frivillige.

Efter seneste valg i 2017 var der så stor efterspørgsel på at blive frivillig i rådet, at byrådet gav dispensation for antallet af rådsmedlemmer. Rådet tæller i dag i alt 11 medlemmer.