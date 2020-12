Corona: Ny kommune krydser kritisk grænse

Se billedserie Trods forskellige restriktioner som for eksempel mund, stiger smitten. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 10. december 2020 kl. 07:20 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Da de nyeste coronasmittetal blev offentliggjort onsdag eftermiddag, krydsede Ringsted Kommune en kritisk grænse i antallet af smittede. Smittetallet pr. 100.000 indbyggere gik fra 187 til 221, hvilket svarer til 77 reelt smittede borgere.

Det placerer Ringsted Kommune på en 35. plads på smittetalsbarometeret og dermed overhaler Ringsted flere af de sjællandske kommuner, som blev ramt af nye strenge restriktioner gældende fra onsdag. Det drejer sig blandt andet om Lejre Kommune (218), Allerød (203) og Frederikssund (199).

- Vi følger situationen tæt, men vi ved endnu ikke, om´det her får betydning. Der er ikke sat en grænse for, hvor højt smittetallet må være, hvis man skal undgå nedlukning af blandt andet skoler og kulturinstitutioner. Min fornemmelse er, at der bliver kigget på andre ting end smittetallet. Det gælder blandt andet hvilke grupper af borgere, der er smittede, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) onsdag.

Ifølge TV2 er Folketingets coronafølgegruppe indkaldt til møde torsdag formiddag, og det kan resultere i restriktioner mod flere end de 38 kommuner, som i første omgang blev ramt af en delvis nedlukning. Restriktionerne, som blev meldt ud mandag og trådte i kraft onsdag, betyder blandt andet, at alle skoleelever fra 5. klasse og op sendes hjem til onlineundervisning resten af december og at restauranter, barer, biografer, museer og spillesteder bliver lukket.

- Hvis Ringsted bliver ramt af yderligere restriktioner, er mit håb, at vi får nogle dage til at indføre dem, men som sagt har vi ikke hørt nyt fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi plejer at få en grundig gennemgang af den lokale smittespredning en gang om ugen, fortæller Ringsteds borgmester.

Spænding i biograf I Moviehouse Ringsted går direktør Morten Stefansen spændt rundt og venter på nyt. Han er også direktør for biografen i Slagelse, som havde sidste åbningsdag tirsdag.

- Vi håber meget, at vi kan blive ved med at holde åbent i Ringsted. Vi har sat ekstra forestillinger ind først og sidst på dagen for at kunne sprede vores gæster mest muligt. Det vil godt nok være op ad bakke, hvis vi skal i gang med en ny nedlukning i Ringsted, siger Morten Stefansen.

Han har med interesse fulgt de lokale fitnesscentres arbejde for at undgå at få mange nye kunder fra kommuner, der er ramt af den delvise nedlukning. Det samme kommer ikke til at ske i biografen.

- Vi har ikke ressourcer til at stå og kontrollere, om vores gæster kun kommer fra kommuner, der ikke er ramt af restriktioner, siger Morten Stefansen.