Ringsted Kommune vil lade den enkelte teamchef afgøre, hvem der skal sendes på »hjemmearbejde«, og hvem der skal møde op på arbejdspladsen.

Corona: En individuel vurdering, hvem der sendes hjem

Ringsted - 21. september 2020 kl. 19:32 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune fungerer så vidt muligt normalt trods de seneste corona-restriktioner. Sådan lyder udmeldingen fra Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune.

- Vi forventer i høj grad at levere kommunal service, så vidt det er muligt.

Det betyder, at såvel børnesager som byggesager fortsat vil blive behandlet, og jobcentret vil være åbent.

Det bliver langt fra alle administrative medarbejdere, der sendes hjem. Det vil være den enkelte teamchef, der skal vurdere, hvilke medarbejdere, der skal arbejde hjemmefra, understreger borgmesteren.

- For os handler det rigtig meget om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt, og at vi kan sikre, at medarbejderne stadig kan arbejde. Nogle steder arbejder de hjemmefra, og nogle steder vil det være en vurdering, at de skal møde på arbejde. Det er den enkelte medarbejders arbejde og opgaver, der afgør det.

Han tilføjer, at det har givet ekstra travlhed på kommunalt lederniveau, at den seneste udmelding fra myndighederne måtte erfares gennem pressen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde fredag, at både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er »muligt og hensigtsmæssigt«.

Netop de sidste tre ord er afgørende for Henrik Hvidesten:

- Vi kommer ikke til at overimplementere eller underimplementere sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Ifølge borgmesteren er der også blandt medarbejderne også bekymringer som blandt den almindelige befolkning. Men han forsikrer, at der tages hensyn til medarbejdere, der er særligt udsatte eller har pårørende, der er i risikogruppen.

Ringsted Kommune følger anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer. Man overvejer samtidig, om det er muligt at afvikle andre typer arrangementer, som for eksempel møder i Skoleforum, på en hensigtsmæssig måde.

Anbefalinger til generelle tiltag i kommunerne

Gennemgå kommunens større arrangementer Gennemgå kommende, større arrangementer, og overvej, om de skal udskydes eller aflyses. Det gælder både arrangementer i kommunalt regi og større, private arrangementer, hvor arrangører har fået tilladelse af kommunen. Vælger I at gennemføre større arrangementer, skal I indskærpe vigtigheden af at holde afstand, sikre god hygiejne m.m. Overvej evt. at uddele gratis mundbind.

Sørg for, at de fysiske rammer er på plads Sørg for, at håndsprit er let tilgængeligt i kommunale bygninger, og at der er mulighed for at holde afstand. Sæt markeringer på gulve og indret venteværelser og andre lokaler, så folk ikke kommer for tæt på hinanden. Overvej størrelsen af mødelokaler. Informér medarbejdere om, hvor mange personer, som maksimalt må være i hvert lokale, og sæt information op om dette i lokalerne.

Begræns fysisk fremmøde Begræns fysiske møder i kommunalt regi. Det gælder både interne møder og møder med borgere, fx på jobcentre, informationsmøder m.m. Overvej, om møder kan holdes virtuelt, om de kan udskydes, eller om de helt skal aflyses. I kan også overveje at begrænse adgangen til kommunens bygninger i en periode. I det omfang I afholder fysiske møder, skal I være opmærksomme på at holde afstand og sikre god hygiejne.

Lad medarbejdere arbejde hjemme I det omfang det kan lade sig gøre, kan I lade kommunens medarbejdere arbejde hjemmefra i en periode. Vær dog opmærksom på, at der kan være brug for medarbejdere til at varetage opsøgende arbejde og andre opgaver i lokalmiljøer og boligområder, hvor der er mange smittede. Sørg for, at disse medarbejdere er grundigt instrueret i forebyggelse af smittespredning, så de beskytter sig selv mest muligt.

Ledere og medarbejderne kan være gode rollemodeller Sørg for, at ledere og medarbejdere i kommunen bliver holdt orienteret om den aktuelle situation. Bed dem om at være ekstra opmærksomme på sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og krav - holde afstand, spritte hænder og bruge mundbind i den kollektive trafik. Det kan have stor betydning, at kommunens egne medarbejderne er gode rollemodeller og følger anbefalingerne. I kan også opfordre til at downloade app'en Smitte|stop.

